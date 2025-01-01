Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Neptuns Zeichen

"CBS Serien"Staffel 2Folge 4
Neptuns Zeichen

Neptuns ZeichenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Neptuns Zeichen

43 Min.Ab 12

Auf einem Marinestützpunkt in Norfolk wird eine Frauenleiche gefunden, der ein Dreizack in den Hals geritzt wurde. Allem Anschein nach ist die Frau einem Triebtäter zum Opfer gefallen, der bereits vor zehn Jahren schon einmal zugeschlagen hatte. Damals konnte Ducky den Mörder nicht finden - eine Tragödie, die ihn heute noch verfolgt. Gibbs und sein Team machen sich auf die Suche nach dem neuen/alten Täter. Doch ihre Ermittlungen führen zu einem unglaublichen Ergebnis ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen