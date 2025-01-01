Navy CIS
Folge 4: Neptuns Zeichen
43 Min.Ab 12
Auf einem Marinestützpunkt in Norfolk wird eine Frauenleiche gefunden, der ein Dreizack in den Hals geritzt wurde. Allem Anschein nach ist die Frau einem Triebtäter zum Opfer gefallen, der bereits vor zehn Jahren schon einmal zugeschlagen hatte. Damals konnte Ducky den Mörder nicht finden - eine Tragödie, die ihn heute noch verfolgt. Gibbs und sein Team machen sich auf die Suche nach dem neuen/alten Täter. Doch ihre Ermittlungen führen zu einem unglaublichen Ergebnis ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
