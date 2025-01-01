Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Maulwurf

"CBS Serien"Staffel 2Folge 5
Der Maulwurf

Navy CIS

Folge 5: Der Maulwurf

42 Min.Ab 16

Bei einem Bombenabwurfmanöver wird ein Zivilist getötet - bei den Nachforschungen findet das NCIS-Team heraus, dass die vermeintliche Zivilperson Vic Gera ein Undercover-Agent des FBI war. Er arbeitete für Agent Tobias Fornell, der mit Geras Hilfe an den Mafiaboss Napalitano herankommen wollte. Gibbs vermutet, dass es beim FBI einen Maulwurf gibt, der Gera verraten hat. Auf der Suche nach dem Maulwurf gerät Agent Fornell selbst ins Visier der Ermittler ...

