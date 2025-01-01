Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die zweite Meinung

"CBS Serien"Staffel 20Folge 20
Die zweite Meinung

Die zweite MeinungJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Die zweite Meinung

42 Min.Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt im Mord an der Navy-Angehörigen Amanda Grayson. Die Mutter des Opfers ist Senatorin, weshalb sie sich in die laufenden Ermittlungen einmischt. Obwohl Jimmy der zuständige Pathologe ist, besteht Senatorin Grayson darauf, dass ein anderer Rechtsmediziner bei der Mordaufklärung mithilft. Doch die Zusammenarbeit gestaltet sich problematisch, woraufhin Jimmy einen Fehler begeht, der ihn seinen Job kosten könnte.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen