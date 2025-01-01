Navy CIS
Folge 3: Der Fluch des Goldes
41 Min.Ab 12
Ein mysteriöser Leichenfund stellt das NCIS-Team vor ein Rätsel: Mitten auf einem Friedhof liegt der tote Erik Nilsson. Bei näherer Betrachtung stellt der Gerichtsmediziner Dr. Jimmy Palmer fest, dass dem Opfer sämtliche Organe entnommen und dessen Körper mit Steinen befüllt wurde. Was hat es damit auf sich? Eine erste Spur führt das Team zu einem antiken Schatz aus Afghanistan ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
