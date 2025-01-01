Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Die Kämpferin

"CBS Serien"Staffel 20Folge 6
Die Kämpferin

Die KämpferinJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Die Kämpferin

42 Min.Ab 12

Im Zuge seiner Arbeit als Katzensitter wird ein NCIS-Kollege kaltblütig ermordet. Nun muss das Team schnell handeln, um die verschollene Hauskatze aufzutreiben, auf der sich noch Spuren des Mörders befinden könnten. Derweil ist Kasie anderweitig beschäftigt, denn um die undichte Stelle innerhalb des NCIS zu entlarven, ist viel Geschick und Fingerspitzengefühl gefragt.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen