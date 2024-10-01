Navy CIS
Folge 7: Was zählt
41 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 16
Das Navy-Team gerät unter Beschuss: Ein mysteriöser Feind aus der Vergangenheit hat es auf die Behörde abgesehen, um Rache zu üben. Direktor Vance wird am Grab seiner Frau attackiert und muss im Anschluss seinem Sohn erklären, warum er den Job trotz der Gefahren weiterhin ausüben will.
