Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Eleni

"CBS Serien"Staffel 22Folge 10vom 22.04.2025
Eleni

EleniJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 10: Eleni

42 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Bäckereibesitzerin Eleni sendet einen mysteriösen Hilferuf ans FBI. Die junge Frau wird von einem Drogenboss erpresst und soll Kokain in ihren Backwaren verarbeiten. Als sie plötzlich spurlos verschwindet, nehmen Knight und Torres die Ermittlungen auf. Können sie Eleni befreien und die Erpresser zur Strecke bringen?

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen