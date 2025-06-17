Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 22Folge 17vom 17.06.2025
Folge 17: Nocturne

40 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12

Das NCIS-Team verfolgt die Spuren eines toten Auftragsmörders, der es auf Navy-Offiziere abgesehen hatte. Parker und sein Team wollen die Hintermänner des Killers zur Strecke bringen. Währenddessen stellt McGee weitere Nachforschungen zu LaRoche an, dem er nicht über den Weg traut. Als er in dessen Büro ein mysteriöses Notizbuch findet, macht er eine schreckliche Entdeckung.

