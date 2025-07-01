Navy CIS
Folge 18: Die Söldner
41 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Das Team wird zu einem Motelzimmer gerufen, in dem die Leichen dreier Kriegsveteranen liegen. Schnell können die Ermittler einen Verdächtigen in dem Fall ausfindig machen. Letzterer jedoch möchte sich ausschließlich Sam Hanna anvertrauen ...
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
