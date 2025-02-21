Navy CIS
Folge 5: Zurück in die Siebziger
40 Min.Ab 12
Der pensionierte Navy-Captain Thomas Butler leidet an beginnender Demenz. Das NCIS-Team entdeckt, dass Butler früher als Spion für die Sowjets tätig war und eine Geheimakte namens "Laurel" besitzt. Um zu überprüfen, ob er vertrauliche Informationen ausplaudern könnte, inszeniert der NCIS ein Rollenspiel und lässt die 70er Jahre wieder aufleben. Officer Conrad von der CIA, der früher mit Butler zusammengearbeitet hat und involviert ist, hält dies für eine schlechte Idee.
