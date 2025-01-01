Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Spur des Geldes

"CBS Serien"Staffel 3Folge 12
42 Min.Ab 12

Tony und Ziva suchen im Hafen von Norfolk einen Container, in dem Waffen und Sprengstoff geschmuggelt werden. Bei einem Schusswechsel mit Gangstern werden sie in einem Container eingeschlossen. Gibbs und McGee suchen sie vom Büro des Hafenmeisters aus, der Sicherheitschef Lake unterstützt sie dabei. Mit Abbys Hilfe stellen sie fest, dass es sich bei den Gangstern um Leute handelt, die Terrorakte der Al Qaida finanziell und mit persönlichem Einsatz unterstützt haben ...

