Navy CIS
Folge 21: Typisch Montag
43 Min.Ab 12
Abby ist unwohl zumute, als sie zum Gericht muss, um eine Aussage zu machen, denn seit Tagen wird sie von einem Stalker verfolgt. Sogar Morddrohungen hat sie erhalten! Gibbs und das NCIS-Team nehmen die Spur auf und stoßen bald auf ein Hotelzimmer, in dem Blut und Gewebefetzen verteilt sind. Bald können sie den Verdächtigen verhaften, einen ehemaligen Liebhaber Abbys. Abby ist erleichtert, aber der Verdächtige beteuert hartnäckig seine Unschuld ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Produktion:US, 2003
