Navy CIS
Folge 10: Die Mumie
43 Min.Ab 16
Auf dem Stützpunkt wird im Schornstein der Schule eine Leiche gefunden: Es handelt sich um den Gebäudeprüfer Charles Bright. Der NCIS nimmt sich des Falles an. Im Magen der Leiche findet Ducky einen Zeh - handelt es sich bei dem Toten um einen Serienkiller, der vermutlich 19 Frauen bestialisch gefoltert und ermordet hat? Fornell vom FBI versucht, den Fall an sich zu reißen, aber Gibbs und sein Team recherchieren eisern weiter - und das sehr erfolgreich ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren