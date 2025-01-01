Navy CIS
Folge 18: Der verlorene Sohn
43 Min.Ab 12
Auf Duckys Seziertisch landet eine geschundene Eisleiche, die in einer Schneewehe gefunden wurde. Während der Autopsie taut der Leichnam auf und atmet wieder! Doch trotz aller Anstrengungen erliegt der als Corporal Liam O'Neill - der Sohn von Gibbs' Ausbilder Mike Franks - Identifizierte den schweren Verletzungen. Gibbs und sein Team verfolgen Franks' Werdegang und gelangen während ihrer Ermittlungen zu einer Frachtflugfirma, wo erneut drei Männer ermordet werden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren