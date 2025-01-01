Navy CIS
Folge 7: Alte Wunden
43 Min.Ab 12
Maddie Tyler, eine Freundin seiner Tochter Kelly, bittet Gibbs um Hilfe: Sie wird vom Marine-Sergeant Rudi Haas verfolgt. Haas hat Millionen-Beträge aus dem Irak geschmuggelt und braucht eine Ziviladresse, an die das Geld geliefert werden kann. Er zwingt Maddie, ihn in ihrer Wohnung aufzunehmen. Gibbs kann ihn in die Flucht schlagen, doch wenig später wird Maddie entführt. Er beschließt, den Fall auf eigene Faust zu lösen ...
