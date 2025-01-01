Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Fight Club

"CBS Serien"Staffel 6Folge 10
Fight Club

Fight ClubJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 10: Fight Club

42 Min.Ab 12

Eine Party am Lagerfeuer findet ein jähes Ende, als der 26-jährige Petty Officer Greg Collins aus dem Gebüsch torkelt und tot zusammenbricht. Es scheint, als sei Collins Opfer eines Unfalls geworden. Doch sein Körper weist erhebliche Verletzungen auf, die aus einer brutalen Schlägerei stammen. Schon bald stellt sich der mehrfach vorbestrafte Sam Bennett beim NCIS und berichtet, er und Collins hätten gelegentlich an illegalen Boxkämpfen teilgenommen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen