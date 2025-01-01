Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 6 Folge 23
Folge 23: Legende (2)

42 Min. Ab 12

Gibbs und seinen Kollegen gelingt es zusammen mit dem NCIS-Team um Special Agent Macy, dem Waffenhändler auf die Schliche zu kommen: Sie spannen das Netz immer enger. G. Callen arbeitet währenddessen als Undercover-Agent, um so die Ermittlungen zu beschleunigen. Als dann auch noch Zivas heimlicher Freund als Waffenhändler auftritt, erhält der Fall eine überraschende Wende, die für ein Mitglied des NCIS-Teams womöglich tödlich endet ...

