Navy CIS
Folge 10: Die Ehre der Familie
42 Min.Ab 12
Die Leiche des zum Islam konvertierten Navy Leutnants Thomas Ellis wird zur Weihnachtszeit in einem Park gefunden. Er wurde ermordet. Sein Vater, ein ehemaliger Navy-Offizier und mittlerweile Reverend, gerät schnell unter Verdacht, da er keine Möglichkeit ausgelassen hat, um seinen Sohn zu bekehren. Doch ist er so weit gegangen, seinen eigenen Sohn zu ermorden? Unterdessen kommt Gibbs Vater zu Besuch. Durch einen Überfall hat er ein schwerwiegendes Trauma erlitten.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
