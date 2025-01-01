Navy CIS
Folge 3: Der Insider
42 Min.Ab 16
Zwei Morde geben dem Team des NCIS Rätsel auf: Der Blogger Matt Burns ist von einer Brücke gestürzt, und der Navy-Lieutnant Arnett ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bei ihren Ermittlungen stoßen Gibbs und seine Leute auf eine Verbindung zwischen den zwei Toten: Will Sutton, Besitzer eines Sandwichladens, der mit Arnett in einen Insiderdeal verwickelt war. Burns soll Sutton auf die Schliche gekommen sein, woraufhin Sutton den Mitwisser aus dem Weg geräumt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren