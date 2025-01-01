Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der letzte Schuss

"CBS Serien"Staffel 7Folge 7
Der letzte Schuss

Navy CIS

Folge 7: Der letzte Schuss

42 Min.Ab 12

Als die Leiche eines Arztes auf dem Navy-Gelände gefunden wird, scheint ein Profi am Werk gewesen zu sein. Untypischerweise taucht Director Vance am Tatort auf. Er vermutet, dass Kai die Tat verübt hat, eine nordkoreanische Agentin, die er seit 20 Jahren verfolgt. Sie soll als Kind von einem Arzt nach einer Gehirnwäsche zu einer Killer-Maschine erzogen worden sein. Nun ist sie auf ihrem ganz persönlichen Rachefeldzug gegen diejenigen, die ihr das angetan haben ...

