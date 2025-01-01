Navy CIS
Folge 21: Spiel der Masken
41 Min.Ab 12
Lieutenant Lauren Ross wird im Pentagon ermordet. Auf dem Überwachungsvideo sieht man, wie Petty Officer Donner ihr das Genick bricht. Doch schnell stellt sich heraus, dass Donner bereits vor dieser Tat an einem Herzinfarkt gestorben ist. Barrett lässt unterdessen das Auge, das Tony und Ziva in einem Glas in einer Bar fanden, untersuchen, um eine neue Spur zum Hafenmörder zu finden. Überrascht bemerkt sie, dass der Scanner an der Tür zum Videokonferenzraum auf das Auge reagiert.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
