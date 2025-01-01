Navy CIS
Folge 9: Der Vorhof der Hölle
Gibbs und Ziva fliegen nach Afghanistan, nachdem sie eindeutige Hinweise erhalten haben, dass Lieutenant Gabriela Flores noch am Leben ist. Sie wurde, wie sich herausstellt, von islamischen Fanatikern entführt, weil sie am Aufbau einer Mädchenschule beteiligt war. Auf die Schule wurde bereits ein Anschlag verübt, und die Ermittler können die Drahtzieherin festnehmen. Was keiner ahnt: Ihre verbrecherischen Wurzeln reichen bis in die USA, und ein weiteres Attentat steht kurz bevor!
