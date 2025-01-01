Navy CIS: L.A.
Folge 24: Auge um Auge
42 Min.Ab 12
Sam hat nur noch ein Ziel: Er will sich an Tahir Khaled für den Tod seiner Frau Michelle rächen - und zwar auf eigene Faust. Doch seine Kollegen vom NCIS schaffen es, ihn aufzuspüren und davon zu überzeugen, Tahir nicht im Alleingang zu erledigen. Schließlich kommt es zu einem spektakulären Showdown in einem Sightseeing-Bus, in dessen Folge Sam eine wichtige Entscheidung trifft. Doch auch für Deeks wird sich einiges verändern.
Weitere Folgen in Staffel 8
Navy CIS: L.A.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
