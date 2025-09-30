Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Origins

Killer und Beschützer

SAT.1Staffel 1Folge 17vom 30.09.2025
Killer und Beschützer

Killer und BeschützerJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Origins

Folge 17: Killer und Beschützer

42 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Zusätzlich zum Druck durch seine Vorgesetzten, den entflohenen "Sandman" endlich dingfest zu machen, muss Wheeler sich zu Hause auch noch mit seinem rebellischen Sohn herumschlagen. Indes wird das FBI erneut in den Fall involviert, was besonders Franks missfällt. Auch Gibbs ist wenig begeistert, alte Tonbänder zu sichten, anstatt aktiv zu ermitteln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Origins
SAT.1
Navy CIS: Origins

Navy CIS: Origins

Alle 1 Staffeln und Folgen