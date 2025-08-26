Navy CIS: Origins
Folge 9: Tot oder lebendig
42 Min.Folge vom 26.08.2025Ab 12
Ein betrunkener Matrose führt das NCIS-Team zu einem Fall von Menschenhandel. Seine Freundin wurde entführt, er selbst unter Drogen gesetzt. Lala folgt der Spur nach Tijuana, wo sie auf ein Netzwerk stoßen, das bereits mehrere Frauen verschleppt hat. Die Ermittlungen führen zum Reynosa-Drogenkartell, dessen Anführer Hernandez eine dunkle Verbindung zu Gibbs' Vergangenheit hat.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.