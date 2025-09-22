Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 1: HVA Peebemünde
43 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Peenemünde, eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern, dient den Nazis als Teststation neuer Waffen, die die Alliierten in die Knie zwingen sollen. Unter der Leitung von Wissenschaftlern wie Wernher von Braun werden bahnbrechende Technologien getestet, die einer zerstörerischen Vorstellungskraft entspringen.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./