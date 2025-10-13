Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 13.10.2025
41 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Unter der Aufsicht von Heinrich Himmler, der im Jahr 1933 die Wewelsburg in Büren pachtet, beginnt dort die Ausbildung junger Männer zu SS-Kampfmaschinen. Was geschieht im Inneren der Burg, welche okkulten Praktiken werden dort ausgeübt? Und warum lässt Himmler die Räume niederbrennen, als sich das Blatt für die Deutschen wendet?

