Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 8: Die Wewelsburg
41 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Unter der Aufsicht von Heinrich Himmler, der im Jahr 1933 die Wewelsburg in Büren pachtet, beginnt dort die Ausbildung junger Männer zu SS-Kampfmaschinen. Was geschieht im Inneren der Burg, welche okkulten Praktiken werden dort ausgeübt? Und warum lässt Himmler die Räume niederbrennen, als sich das Blatt für die Deutschen wendet?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Nachrichten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./