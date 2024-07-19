Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Für den Sieg im Atlantik

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 19.07.2024
Für den Sieg im Atlantik

Für den Sieg im AtlantikJetzt kostenlos streamen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 2: Für den Sieg im Atlantik

44 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

Inwieweit Nordamerika in den Zweiten Weltkrieg und die Pläne der Nazis involviert war, zeigt diese Folge auf. Ein beunruhigender Fund an der Küste Ost-Kanadas ist Beweis für die Fähigkeiten der Deutschen auf dem Gebiet der Seefahrt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Alle 4 Staffeln und Folgen