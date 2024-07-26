Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 4: Der Atlantikwall
44 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entdecken Forschende eine versunkene Struktur am Stadtrand von Den Haag. Dutzende Bunker und ein ausgeklügeltes unterirdisches Netzwerk befinden sich in der Anlage, die Historiker vor ein Rätsel stellt.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./