Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 6: Der letzte Akt

43 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Im März 1945, als die Niederlage Deutschlands besiegelt ist, schickt Hitler in Windeseile Soldaten ins polnische Luban. Was sollen die Männer an dem geheimnisvollen Ort beschützen? Experten untersuchen verlassenen Fabrikgebäude und geheime Tunnel nach Antworten.

