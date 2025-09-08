Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 4: Gewaltige Kuppel
44 Min.Folge vom 08.09.2025Ab 12
Im Jahr 1943, während die alliierten Bombenangriffe auf das von den Nazis besetzte Europa zunehmen, erhebt sich eine gewaltige Betondomkuppel aus der französischen Landschaft. Sie scheint undurchdringlich zu sein und soll ein entscheidendes Element in Hitlers Plan zum Sieg verbergen.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./