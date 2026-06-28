Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG

Was wird Granny sagen?

TLCFolge vom 28.06.2026
Was wird Granny sagen?

Was wird Granny sagen?Jetzt kostenlos streamen

Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG

Folge vom 28.06.2026: Was wird Granny sagen?

44 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Jaz setzt weiter alles daran, zur lebensrettenden Magen-OP zugelassen zu werden. Während sie mit Abnehm-Spritze, Wasser-Aerobic und Selbstzweifeln gegen ihre 310 Kilo ankämpft, steht das große Sonntags-Dinner bei Granny bevor. Dort will sie endlich offenbaren, dass sie eine OP zur Gewichtsabnahme plant. Doch Granny und ihre Mutter reagieren wenig begeistert. Auch Nesha gerät unter Druck: Zwischen religiösen Traumata, Familienkonflikten und Junkfood-Streit fliegen zuhause die Fetzen. Dazu kommen peinliche Momente im Pool, alte Schulfreunde und ein Friseur-Drama. Doch die zentrale Frage ist: Was wird Granny sagen?

Alle verfügbaren Folgen