Staffel 2Folge 3vom 16.05.2015
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
Folge 3: Familie Günther aus Monzingen
23 Min.Folge vom 16.05.2015
Im kleinen Haus der Familie Günther hat Sohn Benedict unter dem Dach sein eigenes Reich. Doch dass dort ein 17-Jähriger wohnt, will man gar nicht glauben: Alte Kindermöbel und eine gruselige Efeutapete machen es dem Teenager schwer, sich hier wohlzufühlen und erwachsen zu werden. Kein Wunder, dass Benedict keine Lust hat, seine Freunde mit nach Hause zu bringen ...
Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld
