Neu für Null - Schöner Wohnen ohne Geld

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 16.05.2015
Familie Günther aus Monzingen

Folge 3: Familie Günther aus Monzingen

23 Min.Folge vom 16.05.2015

Im kleinen Haus der Familie Günther hat Sohn Benedict unter dem Dach sein eigenes Reich. Doch dass dort ein 17-Jähriger wohnt, will man gar nicht glauben: Alte Kindermöbel und eine gruselige Efeutapete machen es dem Teenager schwer, sich hier wohlzufühlen und erwachsen zu werden. Kein Wunder, dass Benedict keine Lust hat, seine Freunde mit nach Hause zu bringen ...

