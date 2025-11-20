:newstime vom 20. November 2025 | 18:00Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.11.2025: :newstime vom 20. November 2025 | 18:00
Folge vom 20.11.2025
Schutz des Regenwalds: Eine Milliarde Euro von Deutschland +++ Deal zwischen Supermächten: Geheimer Ukraine-Friedensplan von USA und Russland +++ Der Countdown läuft: In zehn Tagen müssen die Adventskalender bereitstehen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2025
