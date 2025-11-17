Zum Inhalt springenBarrierefrei
:newstime vom 17. November 2025 | 19:45

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Rente in Sackgasse: Kann die Reform trotz Streit dieses Jahr noch beschlossen werden? +++ Reform auf dem Prüfstand: Warum die neue Grundsteuer für Mieter und Eigentümer teuer werden könnte +++ Milchprodukte werden billiger: Das freut aber nicht alle

