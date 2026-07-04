:newstime vom 4. Juli 2026 | 16:20Jetzt kostenlos streamen
:newstime
Folge vom 04.07.2026: :newstime vom 4. Juli 2026 | 16:20
11 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Proteste gegen AfD-Bundesparteitag in Erfurt +++ Hitzewelle bringt in den USA die 250-Jahr-Feier durcheinander +++ Kap Verde jagt Argentinien bei der Fußball-WM fast vom Platz
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2026: ProSieben & © Season 2026, Season 2026: :newstime & © Season 2026: Kabel Eins & © Season 2026: C3 & © Season 2026: KabelEins & © Season 2026: Kabeleins & © Season 2026: PROSIEBEN & © Season 2026: Prosieben & © Season 2026, Season 2026: Newstime & © Season 2026: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2026: Kabe Eins & © Season 2026: SAT.1 & © Season 2026: Sat. 1 & © Season 2026: SAT1 & © Season 2026: Sat.1 & © Season 2026: Sat 1 & © Season 2026: :newstime vom 5. April 2024 | 19:45