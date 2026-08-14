Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:newstime

:newstime vom 14. August 2026 | 19:45

SAT.1Folge vom 14.08.2026
:newstime vom 14. August 2026 | 19:45

:newstime vom 14. August 2026 | 19:45Jetzt kostenlos streamen

:newstime

Folge vom 14.08.2026: :newstime vom 14. August 2026 | 19:45

27 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Wegen Waldbrand in NRW 2.000 Menschen evakuiert +++ Auf Kosten der Kunden: Mineralöl-Konzerne fahren Rekordgewinne ein, SPD und Grüne wollen sie nun zur Kasse bitten +++ Auf Mallorca ist alles auf den Tourismus ausgelegt: Wohnungen werden immer teurer

Alle verfügbaren Folgen