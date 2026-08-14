Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
:newstime

:newstime vom 14. August 2026 | 6:25 Uhr

SAT.1Folge vom 14.08.2026
:newstime vom 14. August 2026 | 6:25 Uhr

:newstime vom 14. August 2026 | 6:25 UhrJetzt kostenlos streamen

:newstime

Folge vom 14.08.2026: :newstime vom 14. August 2026 | 6:25 Uhr

6 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Nach Hitzewelle: Deutschland drohen Ernteausfälle +++ Waldbrand bedroht Dörfer bei Düren +++ Schweres Zugunglück in England +++ Oman: Havarierter Öltanker wird geborgen +++ Nach Erdbeben in Kolumbien: Wettlauf gegen die Zeit +++ Medaillenregen bei Leichtathletik-EM.

Alle verfügbaren Folgen