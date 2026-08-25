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:newstime Sommerinterview mit Grünen-Chefin Brantner

SAT.1Folge vom 25.08.2026
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Folge vom 25.08.2026: :newstime Sommerinterview mit Grünen-Chefin Brantner

25 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Wie soll die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Welche Rolle soll Deutschland in einer unsicheren Welt spielen? Ist die Rente noch zu retten? Welche weiteren Ideen gibt es bei den Themen Migration, Bildung oder Grundsicherung? In den Sommerinterviews stehen Politiker Rede und Antwort zu aktuellen Fragen. Claudia von Brauchitsch empfängt heute Franziska Brantner, Vorsitzende der Grünen, zum Interview.

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