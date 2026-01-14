Nick und Perry
Folge 25: Der Superstar
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucy und Nick werden als Hauptdarsteller für eine neue Hundewerbung ausgesucht. Die beiden merken jedoch schnell, dass ihnen die Arbeit nicht den erhofften Spaß macht. Unterdessen befürchtet Perry, dass Nick seine außerirdische Herkunft nicht verbergen kann, und setzt alles daran, die Dreharbeiten zu vereiteln.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0