Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Der Superstar

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Der Superstar

Der SuperstarJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 25: Der Superstar

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Lucy und Nick werden als Hauptdarsteller für eine neue Hundewerbung ausgesucht. Die beiden merken jedoch schnell, dass ihnen die Arbeit nicht den erhofften Spaß macht. Unterdessen befürchtet Perry, dass Nick seine außerirdische Herkunft nicht verbergen kann, und setzt alles daran, die Dreharbeiten zu vereiteln.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen