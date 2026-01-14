Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Am 1. April finden Nick und Perry alles über die Erdengebräuche dieses Tages heraus. Jeder ist auf der Hut, nicht auf den Leim zu gehen. Durch reinen Zufall ist dies auch der Tag, an dem der durch die Galaxis reisende Dogmanian, Captain Smirk, sich auf seiner Rettungsmission befindet. Natürlich denkt jeder der beiden Hunde, dass der andere ihn veralbern möchte.

