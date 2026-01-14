April für AußerirdischeJetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 30: April für Außerirdische
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Am 1. April finden Nick und Perry alles über die Erdengebräuche dieses Tages heraus. Jeder ist auf der Hut, nicht auf den Leim zu gehen. Durch reinen Zufall ist dies auch der Tag, an dem der durch die Galaxis reisende Dogmanian, Captain Smirk, sich auf seiner Rettungsmission befindet. Natürlich denkt jeder der beiden Hunde, dass der andere ihn veralbern möchte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0