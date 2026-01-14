Schlinkie, Schlinkie, Suup, Suup!Jetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 33: Schlinkie, Schlinkie, Suup, Suup!
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Als die Alien-Hunde beobachten, dass Lucy mit Pflanzen redet, glauben sie, dass die Pflanzen auf der Erde intelligent sind und sie beide zurück nach Dogma bringen können. Sie entwenden ein Schnellwachsgerät von Mr. Smith und verwandeln so den Garten in einen dichten Dschungel. Mit Mr. Smith im Nacken sind sie arg unter Druck, alles in den Normalzustand zurück zu versetzen, bevor Lucy zurück kommt.
