Nick und Perry
Folge 37: Die Ufo-Party
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Mr. Smith plant Nick und Perry zu entlarven. Er teilt einem Radiosender mit, dass Außerirdische auf die Erde kommen, um ihre verlorenen Helden zu retten. Nick gerät in Panik und überlegt, was er noch alles zu erledigen hat, bevor er geht. Mr. Smith versucht ihn auf frischer Tat zu ertappen, aber mit List und Tücke läuft wieder alles anders.
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Nick und Perry
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Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
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