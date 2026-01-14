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Nick und Perry

Die Ufo-Party

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Die Ufo-Party

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Nick und Perry

Folge 37: Die Ufo-Party

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Mr. Smith plant Nick und Perry zu entlarven. Er teilt einem Radiosender mit, dass Außerirdische auf die Erde kommen, um ihre verlorenen Helden zu retten. Nick gerät in Panik und überlegt, was er noch alles zu erledigen hat, bevor er geht. Mr. Smith versucht ihn auf frischer Tat zu ertappen, aber mit List und Tücke läuft wieder alles anders.

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