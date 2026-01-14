Nick und Perry
Folge 44: Der große Bluff
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucy erwischt Nick und Perry eines Nachts in ihren Raumanzügen. Sie macht ein Foto, welches jedoch zu dunkel und verschwommen ist. Nun müssen sie schleunigst einen Plan entwerfen, um von einer Entdeckung der Alien-Fans, die sich schon überall in der Stadt befinden, verschont zu bleiben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0