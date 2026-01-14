Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nick und Perry

Der große Bluff

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Der große Bluff

Der große BluffJetzt kostenlos streamen

Nick und Perry

Folge 44: Der große Bluff

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Lucy erwischt Nick und Perry eines Nachts in ihren Raumanzügen. Sie macht ein Foto, welches jedoch zu dunkel und verschwommen ist. Nun müssen sie schleunigst einen Plan entwerfen, um von einer Entdeckung der Alien-Fans, die sich schon überall in der Stadt befinden, verschont zu bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nick und Perry
Studio 100 International
Nick und Perry

Nick und Perry

Alle 1 Staffeln und Folgen