Nick und Perry
Folge 47: Saft aus der Zitrone
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nachdem Nick Lucy dabei beobachtet, wie sie Elektrizität aus einer Zitrone zieht, möchte eine Riesenzitrone züchten, um Energie für seinen Lampendiscoanzug zu gewinnen und damit Sophia zu beeindrucken. Perry hingegen möchte die Zitrone für seinen Transmitter nutzen. So beginnt die Rivalität zwischen den beiden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0