Nick und Perry
Folge 49: Feuerwerk!
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Mr. Smith plant ein Feuerwerk zu Ehren des 25-jährigen Bestehens seiner UFO-Organisation. Nick und Perry belauschen Mr. Smiths Gespräch und sind sich sicher, dass die Miniraketen eine neue Chance sind, eine Nachricht zum Heimatplaneten Dogma zu schicken. Ein explosives Ereignis jagt das andere.
