Nick und Perry
Folge 50: Agentin O.M.I.
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Franks Mutter kommt zu Besuch. Nick und Perry sind davon überzeugt, dass sie eine Agentin ist mit dem Auftrag sie zu entlarven. Als sich eine Freundschaft zwischen ihr und Mr. Smith entwickelt, werden sie in ihrer Vermutung bestätigt. Nick und Perry setzen alles dran, ihre Pläne zu durchkreuzen.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0