Nick und Perry

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 50vom 14.01.2026
Folge 50: Agentin O.M.I.

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Franks Mutter kommt zu Besuch. Nick und Perry sind davon überzeugt, dass sie eine Agentin ist mit dem Auftrag sie zu entlarven. Als sich eine Freundschaft zwischen ihr und Mr. Smith entwickelt, werden sie in ihrer Vermutung bestätigt. Nick und Perry setzen alles dran, ihre Pläne zu durchkreuzen.

