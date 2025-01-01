Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Kripoarbeit ist Teamarbeit - und sie sind das perfekte Ermittler-Team: Cornelia Niedrig und Bernhard Kuhnt sind echte Kommissare, die Täter vor laufender Kamera dingfest machen. Schlechte Nachrichten also für Deutschlands Knacki-Elite, alle anderen dürfen sich über eine spannende und sehr erfolgreiche Polizei-Ermittler-Serie freuen.
Die Kommissare Niedrig und Kuhnt ermitteln auf Sat.1 in der gleichnamigen Doku-Soap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln. In jeder Folge lösen die Kriminalkommissare Bernie Kuhnt und Conny Niedrig fiktive Kriminalfälle und werden vom TV bei ihren Ermittlungen begleitet. Extra für die Doku-Soap wurden sie vom Polizeidienst freigestellt. Die Serie versucht, den realen Arbeitsalltag der Polizei darzustellen. Bernhard Kuhnt und Conny Niedrig werden in jeder Folge von einem anderen Ermittler-Team unterstützt. Teil der Crew sind zum Beispiel die Kommissare Michael Naseband oder Lara Grünberg. Die Serie spielt in Duisburg.
In den meisten Folgen geht es um schwere Straftaten. In manchen Folgen ermitteln die Kommissare Niedrig und Kuhnt sogar in Fällen, in denen es um Leben und Tod geht. Es kommt auch vor, dass manche Täter*innen die Leben der Ermittler*innen gefährden. Dadurch verstärkt sich beim Publikum der Eindruck, es würde sich um besonders realitätsnahe Fälle handeln und macht die Doku-Soap umso spannender.
Publikumsliebling seit fast 20 Jahren
Die Serie ist beim Publikum, seitdem sie ausgestrahlt wird, gleichbleibend beliebt. Mit der Serie Lenßen und Partner hat die Polizei-Serie ein prominentes Vorbild. Auch Fans von Krimi-Serien wie Navy CIS oder K11 - Kommissare im Einsatz kommen bei Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln auf ihre Kosten.
Produziert wurde die Serie in Hürth bei Köln. Die Studioanteile wurde in den NOBEO-Studios gedreht. Die Außendrehanteile in und um Köln, bzw. Hürth. Entwickelt hat das Format filmpool, eine bekannte Kölner Film- und Fernehproduktion. Filmpool zeigt sich auch für Sat.1 Formate wie Zwei bei Kallwass und Richterin Barbara Salesch verantwortlich. Seit 2012 ist die Sendung in den Typus Dokumentation umgewandelt worden. Ein Sprecher begleitet den kompletten Fall und schildert die einzelnen Situationen. Außerdem wird seither vor allem mit einer Verfolgerkamera on location gedreht.
Fun Facts zur Krimi-Serie
Gut zu wissen - ganz Familie Niedrig zeigt Einsatz im TV. In der 1000. Folge steht sogar Cornelia Niedrigs Bruder vor der Kamera, Triathlet Andreas Niedrig.
Connys und Bernies Liebe zur Polizeiarbeit wurde 2010 auch bei Switch Reloaded wiederholt parodiert. Doch die Kommissare zeigen Humor. Sie sind sogar selbst als Darsteller*innen zu sehen - wenn auch nur als Leichen. Und auch in Sendungen wie Zwei bei Kallwass oder Richterin Barbara Salesch sind Gastauftritte von Niedrig und Kuhnt immer gern gesehen,
Und wer immer noch nicht genug hat von Crime Dokus mit Bernie Kuhnt: Sat.1 hat Anfang 2020 mit Grünberg und Kuhnt - Kommissare ermitteln ein Spin Off in Auftrag gegeben. Diesmal ermittelt neben Bernie Kuhnt Nadine Riedel in der Rolle der Lara Grünberg. Auch einige andere bekannte Gesichter werden dabei sein. Mischa Filé wird weiterhin Thomas Bossman darstellen, Christian Becker ist nach wie vor Christian König. Andere Darsteller*innen sind in Nebenrollen zum Beispiel als Gerichtsmediziner*innen zu sehen. Die Sendung läuft auf Sat.1.
Staffel 1 wurde im Mai 2003 produziert. Und seit 2003 wird die Serie Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln auf Sat.1 ausgestrahlt - und ist nicht mehr wegzudenken aus dem täglichen TV Programm. Seit 2014 läuft die Serie auf Sat.1 Gold. Und auf Joyn kannst du die ganzen Folgen aller Staffeln online streamen.