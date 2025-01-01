Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Jung und ausgenutzt

SAT.1Staffel 1Folge 1
Folge 1: Jung und ausgenutzt

23 Min.Ab 12

Seit drei Tagen fehlt jede Spur von der 16-jährigen Isabel - ihre besorgte Mutter sucht Hilfe bei den Kommissaren Niedrig und Kuhnt. Der Verdacht fällt auf Isabels schrägen Onkel Thomas, mit ihm zusammen wurde das Mädchen zuletzt gesehen. Doch durch die Ermittlungen geraten noch weitere Personen ins Fadenkreuz der Kommissare: Welche Rolle spielt Bauunternehmer Jörg Binder? Und was hat sein Geschäftspartner Fritz Hersch mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun?

